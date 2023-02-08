北北基桃首長本周六將在平溪合體放天燈，也會舉行北北基桃平台聯合會議，針對北台灣一日生活圈議題做出共識並對外宣布，侯友宜今表示，新北市地理位置剛好是北北基桃中心點，除平常都有合作討論機制，這次希望把北北基桃串聯起來，速度更快、效率好，只要北台好、台灣好，國家就會更好。

據悉，北北基桃合作平台運作模式與雙北論壇類似，有議題小組會議，由各縣市局處首長針對議題實際需要召開小組會議，協商與溝通，再提報各縣市副市長層級會議討論，最後由縣市首長層級舉行會議，彙整並提出推動成果。

據了解，四縣市局處首長與副市長已有多次會議討論，議題涵蓋多元，由於北北基桃已是一日生活圈，交通議題如上班族月票、環狀線經營權、汐東捷運建設，甚至是淡北道路、林口交流道等，都有討論或被提出。

另對災防部分，未來針對重大災害與疫病，北北基桃也有相關跨縣市通報與合作救援機制；在觀光文創部分，各縣市也充分交流，如將已行之有年北北基桃眷村文化節，擴大舉辦與影響力，都有人提出。

今被問到目前北北基桃合作平台進度，侯友宜表示，一上任後北北基桃各縣市開多次籌備會議，會正式來對外宣布北北基桃相關議題的整個籌備及進展，在本周末平溪天燈施放前，就會有相關共識，會跟所有市民報告。

侯友宜推北北基桃合作平台，認為想當北台灣領頭羊，侯友宜表示「謝謝大家關心」，最重要每個人都要把自己角色做好，大家同心齊力攜手合作，他現在是新北市的市長，有責任把新北市大小事全力以赴，讓整個市政推動朝2030願景邁進。

更重要新北市地理位置剛好是北北基桃的中心點，平常就有與其他3個縣市生活圈的共同討論，最近把北北基桃串聯起來，速度會更快、效率會更好，大家一起努力，只要北台好、台灣好，國家就會更好，這都是他們一直努力的方向。