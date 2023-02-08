早盤結束時，任天堂狂跌約6%。這家日本電玩遊戲大廠的營收與獲利雙雙下降，故任天堂也不得不下修財年原訂的獲利目標，以及Switch電玩主機未來銷售量。若跌勢不變，任天堂股價有機會重寫2021年底以來，單日最大跌幅。

軟銀早盤則是大挫6.2%，主要是旗下願景基金在2022一整年都出現虧損狀況。近期來看，軟銀目前股價若與2021年波段高點1萬日圓出頭相比，可說近乎腰斬，只剩一半左右。

路透社指出，從這兩家大型日企來看，科技業者正受到通貨膨漲位居高檔，以及利率大漲需求大減所苦。對任天堂來說，要如何幫Switch主機掙脫產品老化的魔掌。至於軟銀願景基金的投資組合，是不是要調降科技類股比重。

獨立投資研究單位Smartkarma直言，任天堂Switch從2017年3月剛問世至今，已有6年左右歷史，市場已不見有大量需求出現。因此推估，硬體周期性已經來到頂部，預估股價將會與營收，一前一後陸續向下修正。