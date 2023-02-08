中國國民黨副主席夏立言將於2月8日至17日率團訪問大陸。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，夏立言一行在訪陸期間，在北京將參加「後疫情時期的兩岸關係與交流合作」，在上海將參加兩岸青年企業家交流活動。

朱鳳蓮表示，為促進兩岸各領域交流合作，增進兩岸同胞利益福祉，中國國民黨副主席夏立言來訪期間，兩岸有關方面將合作舉辦以下交流活動。

朱鳳蓮表示，一是海峽兩岸關係研究中心與中國國民黨國政研究基金會共同主辦「後疫情時期的兩岸關係與交流合作」座談會，將於2月10日上午在北京舉行。

朱鳳蓮表示，二是由中華全國青年聯合會、中國國民黨青工總會作為指導單位，上海市青年聯合會、上海市青年企業家協會與海峽兩岸經貿文化交流協會青年委員會、「三三會」青年企業家委員會共同主辦兩岸青年企業家（上海）交流活動，將於2月13日上午在上海舉行。

朱鳳蓮表示，夏立言副主席將出席上述活動，並到南京、武漢、重慶、成都等地參訪。有關會面活動安排，國台辦會及時對外發佈消息。