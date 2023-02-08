台北市力行國小去年爆出營養午餐業者誤讓2名孩童喝下過期湯品，引起外界關注。為協助各校把關營養午餐品質，北市教育局修改既有午餐標準作業流程，要求學校建表掌握餐桶回收情形，廠商若有人員更替，上工前應上教育訓練課程。

教育局把關校園營養午餐程序主要分為4層，第一，制定午餐標準作業程序，要求學校落實。第二，學校督導廠商自行送驗午餐。第三，學校營養師會跨校訪視供餐環境、衛生，協助學校落實管理。第四，聯合衛生局及產業局、動保處稽查公善場所跟抽驗食材。

鑑於力行國小發生食安事件，教育局修改午餐標準作業程序，要求學校增修「餐／湯桶回收清點紀錄表」以控管餐桶送收作業，廠商新進人員上工前則要教育訓練。

體育及衛生保健科科長林奎宇解釋，該食安事件癥結點在於新進人員不了解送餐、收餐流程，故要求學校建立記錄表，確實掌握餐桶回收情形，並與餐盒公會及相關廠商達成共識，往後廠商新進員工上工前，依員工負責領域學習相關流程，並了解送、收餐SOP。由於各校情況不一，並未規定廠商新進人員上課時數上、下限。

另外，由於台北市長蔣萬安曾提出「讓孩子好好吃飯」政見，教育局規畫彈性增加國小學生5至10分鐘用餐時間。林奎宇說明，各校用餐及午睡時間約65至75分鐘，用餐時間落在30至35分、休息時間35至40分，此規畫並不會影響午休時間總時長，僅是讓學生多一點時間用餐。