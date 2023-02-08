東陽表示，旗下AM（售後維修）汽車零件事業1月自結合併營收10.39億元，今年AM事業重點以加速產品開發、持續整理整頓、優化產線、物流順暢為主。

東陽的OEM（車廠代工）汽車零件事業1月自結合併營收4.59億元，若加計非具控制權的大陸轉投資事業，則OEM整體營收為14.41億元。東陽指出，OEM事業配合新能源車的發展潮流，今年要深耕汽車輕量化及智能光電加飾技術，提升市場競爭力。