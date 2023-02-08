東陽表示，旗下AM（售後維修）汽車零件事業1月自結合併營收10.39億元，今年AM事業重點以加速產品開發、持續整理整頓、優化產線、物流順暢為主。
東陽的OEM（車廠代工）汽車零件事業1月自結合併營收4.59億元，若加計非具控制權的大陸轉投資事業，則OEM整體營收為14.41億元。東陽指出，OEM事業配合新能源車的發展潮流，今年要深耕汽車輕量化及智能光電加飾技術，提升市場競爭力。
東陽（1319）1月自結合併營收14.98億元、年減14.10％，落入近11個月低點，公司解釋，係因元月適逢農曆春節長假，工作日大減所致。由於正值AM（售後維修汽車零件）傳統旺季，歐美市場需求熱絡，法人樂觀東陽2月起營收恢復成長動能。
東陽表示，旗下AM（售後維修）汽車零件事業1月自結合併營收10.39億元，今年AM事業重點以加速產品開發、持續整理整頓、優化產線、物流順暢為主。
東陽的OEM（車廠代工）汽車零件事業1月自結合併營收4.59億元，若加計非具控制權的大陸轉投資事業，則OEM整體營收為14.41億元。東陽指出，OEM事業配合新能源車的發展潮流，今年要深耕汽車輕量化及智能光電加飾技術，提升市場競爭力。
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