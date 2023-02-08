香港信報8日報導，人行逆回購操作量連續第三日放大，並創下3年來單日新高；據此計算，公開市場轉為單日淨投放4,860億元，結束此前連續5日淨回籠。根據路透統計，本周逆回購到期總額為12,380億元，其中8日到期量為1,550億元。
另外，人民幣兌美元中間價8日報6.7752，較7日上調215基點，調升幅度0.32％。
中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，8日開展人民幣（下同）6,410億元7天期逆回購操作，利率仍持平在2％。
香港信報8日報導，人行逆回購操作量連續第三日放大，並創下3年來單日新高；據此計算，公開市場轉為單日淨投放4,860億元，結束此前連續5日淨回籠。根據路透統計，本周逆回購到期總額為12,380億元，其中8日到期量為1,550億元。
另外，人民幣兌美元中間價8日報6.7752，較7日上調215基點，調升幅度0.32％。
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