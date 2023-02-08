新浪財經報導，盤面上，A股醫藥醫療股開盤走強，創新藥方向領漲，康眾醫療漲超10％，諾泰生物漲近8％，泓博醫藥、陽光諾和、康龍化成、昭衍新藥跟漲。固態電池概念股繼續走強，金龍羽漲超7％，德爾股份、翔豐華、珈偉新能、贛鋒鋰業等跟漲。

A股半導體類股異動拉升，江波龍漲超10％，寒武紀、華正新材、富瀚微、瑞芯微等跟漲。A股CPO概念股繼續走強，通宇通訊連續兩日漲停板，聯特科技漲超10％，新易盛、博創科技、光庫科技、銳捷網絡跟漲。

A股信創、軟體股開盤走低，中遠海科跌超7％，潤和軟體跌逾6％，中科資訊、恒銀科技、科大國創、初靈資訊等跟跌。

港股方面，恒生指數開低0.07％，報21,283.90點；恒生科技指數跌0.43％，但恒指、恒生科技指數隨後均轉漲，恒指漲超0.6％。美團早盤一度大跌7％，此前有報導稱，抖音將入局外賣業務。近日強漲的百度下跌近3％。