拜登政府上任後，粉碎了外界對美中和解的希望，尤其針對大陸晶片業與先進產業一波又一波的制裁，更加深兩大國之間的矛盾，國際貨幣基金組織（IMF）多次對美中脫鉤、供應鏈斷裂等議題提出警告，上周再度表示，若發生最糟糕的狀況，將導致全球GDP損失5%。

南華早報報導，美國不僅頻頻發動攻擊，還成功拉攏日本、荷蘭加入制裁行列，IMF亞太區副主任Thomas Helbling就提出警告，「晶片制裁措施將產生巨大成本，而若發生美中脫鉤的危機，全球可能會損失5%的GDP。」

此外，歐盟晶片法案也讓狀況更加複雜，該法案希望能提升歐洲生產晶片的市占率成長1倍至20%，業內人士表示，各國爭相競爭半導體霸主的地位，但此舉背後主要是政治動機而非經濟考量，不僅有可能改變全球製造業的狀態，大陸、美國及歐盟的經濟型態也會出現變化。

而大陸先進產業面臨美國封鎖，市場關注當局是否會投入更多資源推動自主化，外傳共產黨中央政治局在1月下旬已經舉行閉門會議，討論該如何提升自主化的效率及應對制裁措施。