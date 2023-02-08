前總統陳水扁日前指出，在行政院長陳建仁被邀請加入民進黨時，就有嗅到「陳可能成為副總統兼民進黨主席賴清德2024競爭對手」的感覺，讓人聯想到是否在「卡賴」。對此，前立委鄭寶清認為，陳建仁組閣會讓百姓覺得被敷衍，也提到，當初曾建議應找前立法院長蘇嘉全來組閣，這樣才能讓賴清德增加戰力。

港媒《中評社》今（8）日報導，鄭寶清近日受訪表示，陳水扁的觀察很清楚，賴清德在2024大選還沒有「定於一尊」。他建議，若賴清德先確定、定調黨內初選，可讓「想反撲的人」來不及準備，而一旦2024完成提名，反對聲音減少，賴也會得到更大力的支持。

鄭寶清接著說，「生活條件跟戰鬥條件一致則強」，賴清德要開始戰鬥，但作為「生活條件」的行政部門沒有配合。鄭寶清分析，蔡英文沒有在幫賴清德，而且還可能在卡他，此舉對民進黨的未來都是很大傷害。

鄭寶清直言，蔡英文找陳建仁組閣，「等於是蔡的copy版」，也會對賴清德的選舉不利。因為相關部會首長應該在陳建仁組閣時，找身為黨主席的賴清德來參與討論人事，結果最後只換了幾位閣員，這會讓百姓認為，民進黨改革不夠，蔡政府是在敷衍他們。