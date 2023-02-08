台北市建國高架道路南往北下民權東路匝道旁，8日上午7時37分許發生酒駕車禍，員警趕赴現場查處。發現1輛白色自小客車翻覆「四腳朝天」，並與另2輛自小客車發生事故。翻覆的小客車駕駛酒測值為每公升0.4毫克，將依公共危險罪嫌送辦。

警方調查，肇事自小客蘇姓駕駛今天上午由建國高架南往北外側第3車道行駛，於下匝道前違規左切第2車道，致擦撞匝道分隔島翻車，再分別與直行中間第2車道及內側車道自小客發生碰撞。

被波及的自小客車行車記錄器拍下驚險瞬間，只見擦撞分隔島的白色肇事車，撞上分隔島後，往後彈飛撞上後車，再整輛車翻覆四腳朝天。車禍一度造成車流回堵，但警方立即排除。

肇事蘇姓駕駛雖多處挫傷，送往台北馬偕醫院救治，但無生命危險。警方對其實施酒測，蘇酒測值為0.4毫克，後續依公共危險罪移送，其餘被波及的2車酒測值為0，全案由警方釐清肇事責任中。

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