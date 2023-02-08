具護理背景的民進黨立委陳靜敏8日上午偕台灣護理學院副理事長蔣立琦、祕書長陳淑芬，中華民國護理師護士公會全國聯合會常務理事任秀如、祕書長曾修儀，一同舉行「護理來支援，政府給資源」記者會。（黃婉婷攝）

新冠肺炎全台肆虐，醫護人員站在第一線對抗疫情，卻有基層反映所領的防疫津貼與當初政府承諾的補助差異大，具護理背景的民進黨立委陳靜敏8日替醫護請命，質疑防疫特別條例將於6月30日到期，高執行率背後卻有許多醫護未能領到應有補助，她呼籲衛福部兌現承諾、補齊津貼，勿失信於民。

陳靜敏上午偕台灣護理學院副理事長蔣立琦、祕書長陳淑芬，中華民國護理師護士公會全國聯合會常務理事任秀如、祕書長曾修儀，一同舉行「護理來支援，政府給資源」記者會，呼籲政府看見護理的無私奉獻與辛勞，應盡快補齊津貼，並重視護理過勞與工作環境改善問題。

陳靜敏指出，嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困及紓困振興特別條例中，與醫療人員相關的三大津貼分別是，防治人員津貼和病患隔離治療及啟動應變影響醫療費用差額、防疫獎勵金、以及集中檢疫所與防疫補償金及徵調人員津貼，衛福部共匡列2億2444萬7371元，直到去年底已執行93.87％，高執行率卻護理人員卻看不到。

陳靜敏舉例，去年台灣疫情大爆發，中央要求地方政府開設加強型防疫旅館收容無症狀、輕症狀確診者，並提供補助草案要求地方依待遇與津貼盡速徵募醫事人員。但衛福部直到去年12月加強型防疫旅館退場後才通過補助要點，最終版本的金額和草案相差4倍，護病比更從1：30變成1：50。

另在醫事人員津貼與醫療獎勵金部分，也有許多基層沒有領到，陳靜敏說，醫療院所被衛福部要求每月按期於10號填寫申請，但補助卻非按月發放，也沒有像申請書上所說固定先發80％ 資料上繳再給20％，而是每月依申請金額51％~100％不等的混亂發放，發放時間也毫無規律，令人無所適從。

此外，陳靜敏說，再次呼籲衛福部建立完善的查核機制，並建立便捷的線上反映平台，讓基層的現況能被看見，也使衛福部可以充分的掌握狀況。

她嚴肅表示，疫情危及時，政府要求醫療院所與基層的醫事與後勤人員為國民奉獻犧牲，疫情緩解後，衛福部卻違背當初承諾，對於應有補助錙銖必較，此行為如同對為了抗疫將家庭、個人身心安全置之度外的抗疫英雄們卸磨殺驢。

最後，她呼籲新內閣應在後疫情時代將收尾工作做好、落實承諾，勿失信於民。若經費有問題應召開行政院會向立法院提交追加預算案，若執行、人力時間不足也應向外說明並再次要求立院延長授權時間，而非讓護理師索討無門。