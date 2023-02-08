大林蒲遷村事宜至今仍未定案，即使11日將召開第4場說明會，大林蒲居民仍有許多訴求需要被高市府聽見，而一次次的協調也讓居民受不了，怒喊「要就快，不然就不遷！」市府也傾聽學者建議，曾任行政院全國國土計畫審議會委員的屏東大學不動產經營學系白金安教授則分析，大林蒲若要遷村應有4個面向需參考，更認為市府要積極出擊，提供小規模的座談會，讓民眾有反應的管道。

大林蒲地區居民長期面對工業區帶來的環境汙染風險，交通也相當不便，因此高市府於2017年進行家戶遷村意願普查，並獲89.04％居民贊成遷村；經向行政院爭取，並於2019年底行政院核定「新材料循環產業園區設置計畫」，將大林蒲遷村及經費納入計畫，確定推動遷村工作。

目前大林蒲以召開3次說明會，將於11日舉行第四次說明會，但市府「歹戲拖棚」的做法也已讓居民的耐心消耗殆盡，怒批「要就快，不然就不遷！」

高市府也找來專家學者評估，現任高雄市永續城鄉發展協會理事長、前嘉南藥理科技大學休閒保健系教授詹達穎指出，大林蒲遷村安置計畫（草案）揭示了「私有住商土地一坪換一坪」、「建築物全新重建價格補償」，以及安置住宅、學校、多功能活動中心興建等，可以看出政府從優補償的誠意外，對於未來民眾搬遷後，也可以因為這些措施一起到新的地點重新落地生根，對於延續原有的鄰里關係網絡給予肯定。

此外，在廟宇的補償上也比照住宅條件，讓廟宇擁有足夠的土地與資金在新的地點重建，讓信仰中心同步搬遷，對於鞏固原有的社會關係相信也深有影響。

而曾任行政院全國國土計畫審議會委員的屏東大學不動產經營學系白金安教授則提出4個可供思考的面向，其一，回應大林蒲居民對遷村的期待與訴求，以符合憲法第15條的人民權利保障；其二，試圖藉由多元選擇方案，且優於以往相類似公共建設案例的補償措施，彌補聚落住民長年來承擔環境與交通不便的特別犧牲；其三，減少聚落搬遷所必須面臨的環境與生活落差，讓大林蒲居民遠離工業污染、交通風險及不便利性，在公共建設完善的社區延續傳統落地生根；其四，遷村後盡可能地維持對大林蒲地區的身分認同，及延續、傳承原有聚落的文化、精神與象徵性。

不過白金安也觀察到，遷村民眾近2萬人，過去說明會都以所有大林蒲民眾為對象，有些民眾的個別訴求較難被關照，建議政府可以「更積極的出擊」，除了大型遷村說明會外，舉辦小規模的座談會，讓不方便於大型場合表達意見的民眾也有反應的管道，應能發揮更直接的溝通效果。

都發局長吳文彥表示，不管是說明會還是座談會，只要有助於跟居民溝通的方式，市府都願意嘗試。此外，針對媒體報導有當地居民認為政府不應該逼他們遷入大樓，他也強調這是對於方案的誤解，大林蒲遷村私有住商區土地因為是採「一坪換一坪」，與「全新重建價格補償」，當地居民換回土地後，可以重新設計建築，要保有原本的居住型態或規畫更符合需求的型態，都是居民的權利。除了2021年4月已在大林蒲中油活動中心2樓設置的遷村服務中心提供的個別服務將持續外，也將評估規劃中小型的場次，與民眾互動溝通，讓民眾對遷村的權益有更完整的了解。