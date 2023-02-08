台鐵4137次區間車，今天（8日）上午從蘇澳發車後，預計上午11時56分抵達終點樹林站，但行經龜山站與大溪站間出現異常，4137次區間車大溪站至樹林間停駛，目前該段維持單線雙向行駛。

4137次表定9時48分從龜山出發，但9時58通報，因電車MR（主風缸）排水閥有漏氣情形，無法行駛，在10時18分請求救援，該車次旅客約40人，轉移至前方車站引導改乘後續列車。

目前雙溪站已派車救援，該段暫時維持單線雙向行駛，至於漏氣原因，有可能是撞擊到異物，台鐵將查明原因。