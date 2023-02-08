38歲前香港男團「BOYZ」成員張致恒，2019年一度浪子回頭和粉絲女友「雯雯」區燕雯奉子成婚，未料媒體接連爆出張致恒過去曾連劈5女的黑歷史，讓張致恒被封為世紀渣男。而張致恒和雯雯的婚姻最近又觸礁，不僅已分居，雯雯更多次暗示快要離婚，近日雯雯發長文切割，表示最近常聽聞有人跟她說她老公欠債，「很抱歉，我也沒錢還」。

雯雯和張致恒結婚4年，先前陸續生下2子，去年初傳出雯雯無預警宣告「休夫」要離婚，未料意外懷上第三胎只好復合，去年6月生下第3個兒子，但近來又傳出兩人感情生變，雯雯先前在IG回答網友提問，有人問她聽說經濟狀況不好，為何不戴保險套或選擇叫老公去結紮？雯雯嗆說：「謝謝你關心我家裡的事，但我覺得我沒必要向你交代一切」，並稱小孩是上天的禮物，窮不代表不應該生孩子，「窮就窮養，最重要的是小朋友開心」。

雯雯稱窮也有生孩子的權力。（圖／翻攝自ugly__mama IG）

而張致恒閃婚又被爆出渣男黑歷史後，在演藝圈的工作全無，他為了扛家計不惜放下身段到餐廳打工，自嘲「洗碗洗到手爛掉」。近日雯雯又在IG宣告離婚，並已經搬出兩人過去的家，會獨自撫養孩子扛起單親媽媽身分，近日她又在IG開炮張致恒的醜聞，表示有很多人稱張致恒欠他們錢，想找雯雯要，她回應，自己也沒錢，不用跟她討。

雯雯和張致恒切割。（圖／翻攝自ugly__mama IG）

雯雯更嗆爆料者如果想跟媒體爆料就去，不會影響到她，但張致恒目前沒工作，也沒有錢可以給你們，又指出：「如果你是想跟我說我老公又出軌，我想我可以回答你這是事實，其實已經對我沒有什麼影響，我想現在的我已經不會因為這些事影響我的生活或情緒」，一席話道出對張致恒徹底心死，而張致恒暫無回應。