知名女星隋棠與老公Tony謝於2015年結婚後，育有2兒1女，她也經常透過社群媒體與粉絲分享育兒生活，知性又溫柔的形象深植人心。沒想到近日搬進大直新家，卻遭到樓下鄰居指控是「惡鄰」，讓她因此形象受損，在網路上掀起熱議。對此，他們所住的豪宅管委會也出面發聲了。

隋棠與老公Tony謝於2年前砸下8000多萬買下大直樓中樓豪宅時，曾多次公開家中內部的豪華裝潢，不僅內含超美的旋轉樓梯，還有一個超大的陽台可以種植櫻花，在當時掀起不小討論。不料，近日他們卻遭到樓下鄰居指控是「惡鄰」，不會控制小孩吵鬧不斷發出噪音，讓他們不堪其擾，原本打算與隋棠一家私下和解卻未果只能提告，讓隋棠因此飽受酸民攻擊。

但沒多久隋棠便在臉書粉專上發出長文，反控鄰居經常在「正常生活」時間按門鈴，態度還歇斯底里，甚至當著她的面斥責她的孩子，並在一家五口前往花蓮過年時報警指控有噪音，讓她感到莫名其妙；且過去樓下鄰居也曾拿著榔頭威嚇另一名鄰居。隋棠在文中還強調，自己從裝潢時就被「鄰居太太」不斷叮囑要隔音，因此該做的設備全做了，她的要求卻永無止盡。老公Tony謝在今日稍早也曬出遭榔頭騷擾的受害者本人留言佐證「鄰居太太」的惡行，讓輿論開始轉向。

對此，根據《東森新聞網》的報導，隋棠所屬的大直社區管委會私下透露，這棟大樓屋齡已有30年，屬於鋼筋混凝土建物，地板厚度只有12cm左右，但他們對於住戶糾紛無權置喙，只能期盼雙方能和平解決。