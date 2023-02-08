桃園市長張善政8日市政會議宣布，選舉期間三大福利政見下周前都會落實。(蔡依珍攝)

桃園市長張善政8日市政會議宣布，選舉期間三大福利政見下周前都會落實，其中幼兒園大班助學金每學期4500元明天就會進到家長戶頭，國中小免費營養午餐也會在下周開學時實施，他數度強調絕對不是大撒幣，而是要讓市民無後顧之憂拚事業，在職場發揮，讓桃園進步更加速。

「社會福利政見馬上啟動！」張善政說，選舉時就已宣示要擴大對桃園市民朋友福利，過年前對老人家的福利「長者三節禮金」第一節已經發出去，從2000元調高到2500元，今天再宣布，第二項福利政策「幼兒園5歲大班學雜費全免」的政見，將於明天落實，匯入到家長戶頭。

張善政說，幼兒園大班助學金是比照公立幼兒園學雜費計算，每一學期發4500，1年就有9000元補助，新學期的4500元明天就會入家長戶頭。下周開學，第三項福利政策「國中小免費營養午餐」也會開始實施，他會到學校實地視察。

「沒有跳票！」張善政說，政見一項一項都在推動中，他特別感謝議會去年12月審預算時逐一通過預算，金額不足處，年底也會配合進行必要的行政作業，強調市民關心的是選舉政見有無一一落實，樂見3大重要福利政見「老人三節禮金提升、國中小營養午餐免費、幼兒園大班助學金」下周前都會啟動。

「絕對不是大撒幣！」張善政不諱言，選舉期間頻遭批評大撒幣，但他強調，推動政策背後原因，是因為桃園是全國第一大工業城市，有賴很多勞工和各行各業從業人員，平常努力辛苦付出心血，因此在市政能力所及範圍內，福利政策應該加快步調。

張善政說，要讓家長有長者或幼童的勞工，覺得在桃園打拚非常值得，在桃園安居樂業，無後顧之憂拚事業、付出更多，桃園進步就能更加速，他數度重申不是大撒幣，要讓各行各業市民更放心在事業上發揮，進而讓社會進步更快。