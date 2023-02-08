美軍擊落中國偵查氣球引發兩國震盪。中國駐法國大使盧沙野接受法國LCI電視台《觀天下》節目直播專訪時透露，過去美國「氣象飛艇」也曾飛越中國領空，但北京都是低調處理，並沒有炒作。他更在節目上引用中國社群媒體的說法稱，中國過去曾擊落過動機可疑的飛越中國領空的美國氣球。

盧沙野指出，中美間這幾年發生的事情降低了兩國的互信。但該飛艇確實是氣象飛艇，而非間諜氣球。美國在這件事上誇大其詞了。因為這很常見。這種事情經常會發生，美國也一樣。經常會看到美國的間諜氣球，或者用於其他用途的氣球。

盧沙野直言，此次事件中，中國政府收到美方通報後立即開展了調查。查實該飛艇屬民用性質，用於氣象等科研。中方對飛艇因不可抗力誤入美國向美方表達了遺憾。我感覺起初美方是接受了中方解釋的，因為五角大樓也表示該飛艇不會對美國造成地面軍事和人員威脅。他們要求中方儘快讓該飛艇離開美國空域。然而令人不解的是，美方一方面敦促中國讓飛艇離開，另一方面卻在第二天將其擊落，而該飛艇當時已經快要離開美國了。

「美方此前說過不打算擊落。但他們卻說一套做一套。儘管飛艇已經離開了美洲大陸。」盧沙野還稱，這類飛艇並非高科技產品，僅僅是用於氣象研究或飛行試驗。氣象飛艇並不是科技含量很高的東西，沒辦法非常精確地操控。

而當記者追問，如果發生類似事件，中國是否也會採取與美方類似動作，將其擊落時，盧沙野表示，「實際上這種情況已經發生了幾次，但每次我們都是低調處理，沒有炒作。」

盧沙野解釋，我並非該領域的專家。但飛艇事件發生後，中國社群媒體上出現了一些報導和討論，據說以前也發生過美國或其他國家的氣球飛過中國領空的情況。在氣球的動機非常可疑的情況下，我們是擊落過的。「當然這是社群媒體上的說法，我沒有確鑿證據。」

他還稱，真正令人震驚的並不是美國擊落了飛艇，而是在於美方已經對中方的解釋表示理解，並似乎表示不會擊落飛艇，但最終卻還是將其擊落了。我認為美國應該把碎片還給中國，因為它們是中國的財產。