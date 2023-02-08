佛光山開山宗長星雲法師圓寂，佛光山將在本月13日舉行圓寂頌讚典禮。立法院國民黨團今呼籲，政府應該遵照讓中國大陸人士能來台弔唁，也有人解讀是讓陸客可以快點開放來台旅遊。民進黨團幹事長鄭運鵬表示，對於來台悼念部分，政府應該會給予最大協助，這部分沒有問題；但不該跟入境政策綁一起。

國民黨立院黨團總召曾銘宗（左）、書記長謝衣鳯（右）、立委王鴻薇等8日召開「向星雲大師致敬-蔡政府應准許大陸人士來台悼唁」記者會，呼籲蔡政府應該以專案方式准許大陸人士來台弔唁。（劉宗龍攝）

國民黨團今召開記者會，呼籲政府儘速專案許可中國大陸人民來台弔唁日前辭世的星雲法師，參與13日佛光山的圓寂頌讚典禮。

有媒體問及，外界解讀若專案一開也是讓陸客能快點來台旅遊？鄭運鵬表示，星雲法師逝世，在時間上有急迫性，若星雲法師在大陸有親戚與信眾要來台悼念，如果用專案申請，政府應會給予最大協助，這部分國民黨不用擔心，也不要跟其他入境政策綁一起。

立委劉世芳說，她昨日有跟副總統賴清德與南部三個縣市首長赴佛光山，她指出，台灣尊重宗教自由與人道考量，專案入境都沒有問題，有這樣的疑慮很奇怪；但延伸變陸客來台旅遊 跟13號前來台悼念的告別式 是兩條不同路線 陸委會會有一定程序來處理陸客旅遊方面，不要把佛教弟子團體或親人混為一談。

鄭運鵬補充，這就像國民黨會常常把金馬小三通跟其他政策掛在一起，但也要考慮到離島防疫能量是不是充足，政府比國民黨要想得更多一點，中國大陸疫情狀況，包含日本、美國、很多歐洲國家，對中國的其他交流也都有很多限制，因為中國疫情控制是不透明，專案申請方面，政府會給予很大協助，但不要跟其他防疫、旅行政策綁在一起。