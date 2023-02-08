土耳其敘利亞邊境6日發生7.8級強震，後續伴隨數百起餘震，造成超過5千棟建築倒塌，至少上萬人仍困在瓦礫堆下。隨著黃金救援時間一分一秒流逝，倖存者生還的希望也愈來愈渺茫。有外媒拍到，一位父親呆坐在磚瓦堆上等待救援的同時，手中仍緊牽罹難女兒的小手，畫面令人不捨。
土耳其南部城市卡拉曼馬拉斯（Kahramanmaras）在這次震災中嚴重受創，一片狼藉，救難人員正與時間賽跑，搶救受困民眾。一名父親漢瑟（Mesut Hancer）僥倖逃過一劫，卻仍頂著寒風坐在瓦礫堆上，眼神訴說無盡的落寞，因為身旁的磚瓦下就壓著他15歲女兒伊爾馬克（Irmak）冰冷的遺體，而這名父親直到最後仍不願放手的畫面也被外媒拍下。對比7年前，父女倆開心出遊的幸福畫面，如今卻是天人永隔，令人無盡唏噓。
截至台灣時間8日中午12時為止，已知有超過7,926人在這起地震中罹難，近4萬人受傷，預計傷亡人數還會持續上升。
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