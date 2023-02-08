中國新聞網8日報導，江蘇常州、浙江杭州、安徽蚌埠、江蘇揚州等地民政部門近日公布2022年度婚姻大數據。結婚登記平均年齡，都在男性31歲、女性30歲上下。婚齡女大於男現象日益增加，以杭州市而言，男方比女方大1至4歲是主流，2022年男大於女占男性結婚總數43.9％；男女同齡占18％。女方大男方1-4歲占女性結婚總數的19.31％。

據浙江省杭州市民政局消息，2022年杭州市共辦理結婚登記6萬5315對，其中大陸居民結婚登記6萬5109對，涉港、澳、台、華僑、外國人結婚登記206對，全市結婚登記數比上年增加5488對，同比上升9.2％，創4年來新高；辦理離婚登記1萬7027對，比上年增加412對，同比上升2.5％；辦理重婚登記4234對。辦理補發婚姻登記證20.11萬件，比上年增加11.26萬件，同比增加127％。

從江蘇省常州市民政局發布的數據看，去年，常州市結婚登記2萬1438對，離婚登記6971對；與2021年相比，結婚人數有所下降，減少了289對，離婚人數有所增加，增加了298對。總體來說，常州市婚姻狀況較為穩定。

據《蚌埠日報》消息，全市去年共辦理結婚登記1萬8584對，離婚預約登記1萬3588對，實際辦理離婚登記7284對。

揚州市民政局發布的2022年揚州市婚姻登記報告顯示，去年全市共有2萬3890對新人喜結連理，6286對夫妻走到了婚姻的盡頭。與上年相比，結婚人數下降，減少了1418對，但離婚人數卻有所反彈。

據統計，2022年，杭州男性平均初婚年齡28.8歲、女性27.5歲。與2021年相比分別，推遲了0.3歲和0.4歲。結婚登記平均年齡，男性31.7歲、女性30歲，與2021年持平。而登記結婚的高峰段，仍為25至29歲。

2022年，常州25—29歲的人群是結婚登記主力，其次為30—34歲人群，結婚登記平均年齡為31.05歲。其中，男性平均年齡為31.76歲，女性平均年齡為30.34歲。初婚平均年齡為27.58歲，男性平均年齡為28.28歲，女性平均年齡為26.82歲。再婚平均年齡為40.09歲，男性平均年齡為42.15歲，女性平均年齡為38.6歲。

2022年，揚州結婚登記平均年齡為30.27歲。25歲-29歲的結婚登記男女人數，占總結婚人口比例分別為：男33.5％、女31.5％，男女比例都是最高的。

統計顯示，24歲以下年齡段，男女結婚人數相差最為懸殊。

常州市的數據顯示，2022年結婚登記中，24歲以下的女性3423人，男性1752人，該年齡段是男女結婚登記人數相差最懸殊的。

其他年齡段結婚登記的都是男性多於女性，其中，30—34歲，男女性相差人數最多，男性4409人，女性3550人；男女結婚登記人數相差較大的還有60歲以上年齡段的，此年齡段中，男性為1199人，女性為666人。

數據顯示，常州市30—34歲年齡段登記離婚的人最多。其中男性1840人，占登記離婚男性總數的26.4％；女性1939人，占登記離婚女性總數的27.82％。

據杭州市民政局，從結婚雙方的年齡差來看，男方比女方大1至4歲依然是主流。2022年，男方年齡大於女方年齡的有2萬8674人，占男性結婚總數43.9％；男女雙方同齡的有1萬1759對，占結婚登記總數的18％。

其中女方大男方1-4歲的有1萬2612人，占女性結婚總數的19.31％。而往年同期發布的杭州婚姻登記數據顯示：2020年、2021年分別是10827和11427對「姊弟戀」修成正果，走入婚姻。