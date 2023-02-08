土耳其強震！土耳其近日發生數起強震，導致上千人罹難、多棟建築倒塌，我國民間組織在當地設置的雷伊漢勒台灣中心因使用較堅固建築因此未倒塌，也因此成為當地民眾庇護所，雷伊漢勒台灣中心執行長裘振宇表示，當地幾乎斷水斷電，且天然氣管線因為地震崩壞，導致沒有暖氣，加上土耳其目前晚上溫度幾近0度，只要有餘震就會再湧入難民。
裘振宇表示，台灣中心位於哈塔伊省的雷伊漢勒市，距離最近的震央為180公里、約車程1至2小時，目前哈塔伊省的機場跑道損毀、飛機難以起降，但由於雷伊漢勒市長期公共資源不足，地震至今已邁入第3天，但當地仍是無政府狀態，醫院人滿為患，「沒有搜救隊、沒有警力」。
台灣中心因而緊急在完工及未完工的單位設置庇護所，除了提供熱食外，也藉由柴油發電機給難民手機充電服務，如有需要也可以在當地過夜，若道路未開通，以現行物資估計可稱1至2周。
因此，裘振宇預估，依台灣中心收容規模可達3000人估算，預估每月要有420萬台幣，如果要恢復當地供水、供電可能要6至12個月後，希望可以打造太陽能板及雨水回收系統度過此段時間。
裘振宇提及，已向我國外交部及駐土耳其辦事處尋求協助，並預計在今天開會討論捐贈物資事宜。
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