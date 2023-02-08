台灣2023學年學測考試已於1月中旬結束，依照今年招生政策和辦法，自3月1日起，台灣高中畢業生可憑學測成績報考大陸高等院校。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（8日）在例行記者會表示，大陸熱忱歡迎符合條件的台灣學生報名申請大陸高校，將做好各項保障服務。

朱鳳蓮表示，在台灣的高中畢業生可以通過三個管道申請就讀大陸高校。第一個管道，3月1日起，參加「學測」考試的台灣考生可以登錄「大陸普通高校依據台灣地區學測成績招收台灣高中畢業生系統」進行報名。大陸412所具備對台招生資格的高校今年將全部使用該系統進行招生，不收取報考費用。每位考生可填報6所高校，每所高校可填報6個專業。5月15日至19日，考生可登錄系統查詢錄取情況並進行確認，未錄取的考生可於5月底在系統中相關高校徵集志願環節進行補報名。

朱鳳蓮表示，第二個管道，參加「統測」考試的台灣考生可向閩南師範大學等13所本科高校及福建信息職業技術學院等6所高職院校報名。

朱鳳蓮表示，第三個管道，福建8所高校對台單招及暨南大學、華僑大學「兩校聯招」相關政策不變，具體時間以高校官網公佈為準。

朱鳳蓮表示，希望有意願來大陸學習的台灣學生都能達成所願，大陸將持續為台灣學生來大陸學習深造提供便利和服務，助力更多台灣學生在大陸實現人生夢想。