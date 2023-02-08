土耳其南部靠近敘利亞邊境地區6日清晨發生規模7.8強震，距離震央車程約一小時的台灣民間非營利組織「台灣雷伊漢勒世界公民中心」，在地方政府完全失能的狀況下，如今成了安置災民的重要據點。台灣中心執行長裘振宇今天透過視訊向媒體表示，希望能在當地撐到最後一刻，讓台灣中心成為的世界典範。

台灣中心原先是為了提供躲避內戰的敘利亞難民容身之處，的而目前伊漢勒幾乎呈現斷水、斷電的狀況，天然氣管線也因為地震崩壞沒有暖氣，目前應變措施是將中心轉為臨時收容所，不僅提供熱食，也提供最重要的手機充電。

裘振宇指出，在這次的百年強震之後，當地不少土耳其人也湧入，難免會爆發紛爭。災區房屋倒塌、沒水沒電，但是這些對經歷過內戰的敘利亞人民來說還是能夠容忍的痛苦，然而對當地土耳其人來說卻不是如此。現在安置在台灣中心的土耳其人態度變得非常具有攻擊性，甚至會挑戰志工為什麼一些資源要給敘利亞人而不給土耳其人。

裘振宇估計，以台灣中心的規模，希望可以容納至少3000位災民，而這樣的開銷每個月至少要425萬台幣，並且建置太陽能發電板與雨水回收系統。

裘振宇指出，土耳其最大人道救援機構與聯合國機構已經撤出災區哈泰省，台灣中心希望能撐到最後一刻。目前台灣中心募款狀況是相對好的，不過接下來幾周是關鍵，必須要讓台灣人決定台灣中心要不要走向全世界，更重要的是台灣中心能不能成為世界的模範，也希望所有災民都因為台灣人的善意得到心靈慰藉。