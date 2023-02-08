伺服器產業進行庫存調整，且第1季進入傳統淡季，1月又逢農曆年長假，金像電第1季營運因客戶拉貨遞延，預估將較去年同期季減雙位數，金像電表示，今年第1季是營運谷底，逐季成長趨勢不變，並維持全年營運目標。
美系外資最新報告認為，1月將是金像電今年第1季的谷底，2月及3月將逐月改善，預估金像電第1季將季減15%，第1季淨利約6億元，為今年營運谷底，由於需求遞延，第2季起將恢復，維持金像電「建議買進」評等，目標價為102元。
受到法人看淡伺服器產業鏈，以及金像電(2368)第1季營運將較去年同期季減約15%影響，今年以來金像電遭外資及投信大賣近3萬張，今天盤中股價一度翻黑。不過，金像電表示，全年逐季成長及整體營運目標不變；美系外資最新報告指出，1月將是金像電第1季營運的谷底，2月及3月營收將逐漸改善，由於需求遞延，第2季起營運將恢復，維持金像電「建議買進」評等。
伺服器產業進行庫存調整，且第1季進入傳統淡季，1月又逢農曆年長假，金像電第1季營運因客戶拉貨遞延，預估將較去年同期季減雙位數，金像電表示，今年第1季是營運谷底，逐季成長趨勢不變，並維持全年營運目標。
美系外資最新報告認為，1月將是金像電今年第1季的谷底，2月及3月將逐月改善，預估金像電第1季將季減15%，第1季淨利約6億元，為今年營運谷底，由於需求遞延，第2季起將恢復，維持金像電「建議買進」評等，目標價為102元。
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