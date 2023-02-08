受到法人看淡伺服器產業鏈，以及金像電(2368)第1季營運將較去年同期季減約15%影響，今年以來金像電遭外資及投信大賣近3萬張，今天盤中股價一度翻黑。不過，金像電表示，全年逐季成長及整體營運目標不變；美系外資最新報告指出，1月將是金像電第1季營運的谷底，2月及3月營收將逐漸改善，由於需求遞延，第2季起營運將恢復，維持金像電「建議買進」評等。