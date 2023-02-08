競爭對手殼牌、埃克森美孚和雪佛龍上周也發布類似的業績報告。

儘管對俄羅斯資產進行250億美元的資產減值，但BP在2022年的獲利仍達到276億美元，刷新了2008年的260億美元最高紀錄。

因此BP得以將每股派息提高10%，為6.61美分。公司還宣布，計畫在未來三個月回購價值27.5億美元的股票。BP在2022年則總共回購了117億美元的股票。

BP股價周二大漲7.6%至516英鎊。

關於能源轉型，執行長Bernard Looney在三年前帶著雄心的計畫上任就職，希望將BP從石油天然氣轉向到再生和低碳能源。公司此前宣布，每年支出將增加10億美元，特別地聚焦於低碳燃料和氫的開發。

但是現在BP撤回了油氣產出的削減計畫，預計到2030年每日生產200萬桶當量的石油，較2019年的水準僅降低25%，低於此前削減40%的目標。結果是，到2030年碳排削減20~30%，低於此前35%至40%的目標。

該公司預計，生物能源業務、電動車充電和便利商店業務的總體回報率將超過15%。同時該公司希望氫業務的回報率能超過兩位數。

BP希望這些努力到2030年能轉化為核心獲利100億至120億美元，並進一步實現集團息稅折舊攤銷前獲利(EBITDA)達到510億至560億美元。

BP將2030年油價預測上調了10美元，至每桶70美元。該公司也將把全球油氣業務重點放在9個地區，並計畫大幅提高美國頁岩油氣業務和墨西哥灣的產量。