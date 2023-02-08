台灣10年來已發生近百起「照顧殺人案」，民眾因不堪長期照料重病親人，或不忍親人長期受病痛所苦，選擇親手結束親人生命。法務部昨（7）日表示，目前針對此類「長照悲歌」的案件考慮朝三方向修法，不料竟引起網友論戰。

去年有民眾選擇悶死久病的腦麻女兒，讓女兒脫離痛苦，事後刑期超過2年，依規定不得緩刑，腦麻團體為此籲請總統蔡英文特赦該民眾；而資料顯示，類似的案件10年來已有近百起，每每發生都讓各界感嘆「長照悲歌」。

針對此類「長照悲歌」案件，法務部研議朝三方向修法，但其中有一方向是修正緩刑要件，擬將緩刑要件由目前的「受2年以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告」，修正為「受3年以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告」。

消息曝光後引起PTT網友論戰，質疑「這只是治標不治本」、「這是在鼓勵弒親的意思嗎？」「把浪費的錢，十分之一拿來推動補助長照就夠了」、「法務部提出這個，是鼓勵人用不人道的方式弄死自己親人」。

還有更多網友認為，政府應通過安樂死解決相關問題，「直接安樂死不就好了？非得要親人當劊子手？」「修法免關是X小？應該是要修法合法安樂死吧？」「不想處理安樂死、也不想增加安養設施、也不想增加社福預算，直接減刑解決問題？」

「口口聲聲說要安樂死，你們根本沒搞懂甚麼叫安樂死！」醫師鄉民「Tosca」則說，就算通過安樂死也要本人同意才能執行，但許多長期接受照顧的病人為嚴重失智，根本無法自己做決定，直言安樂死並非用來解決長照問題的，「安樂死是讓生命末期很痛苦的人，讓他自己決定有尊嚴地離開，就像傅達仁」。

此外，也有網友提到，若改成3年以下緩刑，恐怕會讓更多罪犯免於被關，傻眼嗆「像這種就是大網一開，替3年以下的解套，不用關吧？」「如果詐騙集團判3年，不就是不用關啦？」