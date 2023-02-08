中華民國百貨零售企業協會今舉辦第八屆第三次會員大會，這次最受矚目的是睽違13年，新光三越百貨重返百貨協會，成為團體會員；新光三越百貨總經理吳昕陽表示，過去3年百貨業面臨有史以來最大的挑戰，這段期間新光三越數位方面投資、研究數據的整合有很多心得，期望睽違13年後、再度加入百貨協會，能與會員們分享經營心得。

百貨協會理事長徐雪芳理致詞時，特別歡迎新光三越百貨由吳昕陽率領的團隊加入；徐雪芳表示，過去3年疫情期間，百貨業經營非常辛苦，在抗「疫」和防「疫」中求生存，現在總算度過，並迎來春燕。

根據經濟部統計數據，2022年百貨零售產業成長15％，徐雪芳認為，這個成績來自百貨從業人員在疫情期間推出新作法，運用數位和消費者反而有更密切的聯繫，再加上大眾期待解封的消費心理，創下成長佳績。

吳昕陽也分享村上春樹的一段話，當暴風雨結束時，你不記得是如何經歷它、如何生存下來。但可以確定一件事，當你走出暴風雨時，你將不再是當初走進去的那位。

百貨協會今會員大會也表揚110年度優良從業人員，並針對消費爭議處理、淨零暨節能減碳兩大議題場進行專題演講。