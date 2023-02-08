中日韓合作祕書處首任祕書長、韓國外交協會會長、中日韩合作秘書處特邀學者申鳳吉撰文表示，鑒於東北亞區域局勢動盪與中美關係緊張，呼籲早日重啟中日韓領導人會議。他認為，除可緩和東北亞地區緊張局勢外，中日韓合作可以起到緩和中美競爭的作用。

申鳳吉8日在大陸環球網撰文指出，自2019年12月在成都舉行第八次中日韓領導人會議後，受疫情衝擊、歷史爭端、中美博弈日趨激烈等因素影響，三國領導人會議已經連續三年停擺。韓國是當前中日韓合作主席國。2022年5月尹錫悅政府就任後，衷心希望重啟三國領導人會議。

他表示，為什麼需要早日重啟中日韓領導人會議？第一，這將成為緩和東北亞地區緊張局勢、為地區發展注入新活力的機會，並將為改善有關雙邊關係、緩和矛盾提供契機。第二，這將成為討論三國安保、經濟、貿易等有關領域懸案的重要機會。按慣例，會議可以三國合作現狀及發展方向地區和國際問題為議題。在國際貿易秩序、環境、氣候變化、歷史遺留問題等方面，亟待三國解決的議題也非常多。

此外，第三，這將成為討論朝鮮半島核問題的機會。這也是歷屆中日韓領導人會議的重要議題之一。第四，中日韓合作可以起到緩和中美競爭的作用。在美日韓三方合作「呼之欲出」的情況下，有望以中日韓領導人會晤為契機，緩和中美競爭關係。

申鳳吉還強調，從全球視角來看，東北亞是世界最重要的地區之一，中日韓合作涉及安保、經濟、文化等諸多議題，是本地區最重要的多方合作機制。因此，三國領導人召開會議非常必要。

他也建議，中日韓領導人會議應該像東協峰會一樣，無論成員國之間是否發生矛盾，都應在每年特定時期定期舉行。希望下屆在韓國舉行的中日韓領導人會議不僅能擴大祕書處規模、針對制度化進行深入探討，還能成為中日韓三國關係發展的拐點。

申鳳吉在文中也引用了唐代詩人王之渙在《登鸛雀樓》一詩中寫道：「欲窮千里目，更上一層樓。」近代日本著名小說家夏目漱石曾說過：「要發展自己的個性，就必須同時尊重別人的個性。」為了中日韓三國的現在與未來，即使過程艱難也要更上一層樓。