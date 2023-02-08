1月21日美國加州洛杉磯蒙特利公園市（Monterey Park）「小台北」11死槍擊案，當兇嫌前往下一個犯案地點時，遇上冒著生命危險衝上前奪槍的的26歲男子蔡班達（Brandon Tsay）成功阻止兇嫌的意圖，他先前被授予勇氣獎章，並獲邀參加拜登總統國情咨文演說，稍早拜登演說中公開表揚。

Biden introduces Brandon Tsay, who saved multiple people in a mass shooting in Monterey Park, CA: 'He saved lives. It's time we do the same. Ban assault weapons now. Ban them now. Once and for all.' #sotu2023 pic.twitter.com/BnvO1xIjkN — NowThis (@nowthisnews) February 8, 2023

綜合外媒報導，拜登介紹在這槍擊事件中救出多人的蔡班達：「他拯救了生命。現在是我們做同樣事情的時候了。現在禁止攻擊武器（Ban assault weapon）。現在就禁掉它們，一勞永逸。」

兇嫌在洛杉磯郊區素有「小台北」之稱蒙特利公園附近「舞星大舞廳」（Star Dance）槍擊濫射，造成11死，隨後後兇嫌準備前往下一個地點犯案，隨後在艾罕布拉（Alhambra）的來來舞廳（Lai Lai）撞上蔡班達，雙方進入扭打後逃逸，最後在和警方對峙中自盡身亡，如果蔡班達沒有挺身而出，那天晚上可能會有更多人死亡。

蔡班達的母親陸儀鳳過去曾是華人圈家喻戶曉的女星，飾演過《楚留香大結局》的柳如是一角，並且出演過許出電影，在槍擊案發生後的幾天裡，蔡班達的姊姊蔡玟達（Brenda Tsay）幫忙婉拒掉了許多媒體對蔡班達的採訪請求，蔡男表示，在這種狂熱中，他甚至沒有時間與家人談論他所發生的事情。家人堅持讓他休息，他也暫停了採訪。之後才出現在艾罕布拉市的一個特別的農歷新年儀式上。

他說：「我們每個人心中都有勇氣。這種勇氣在任何時候都可能出現在你身上。」