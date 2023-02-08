國安會、運安會官員一連爆出上班摸魚、仗權勢耍官威等醜聞，民眾黨立委陳琬惠8日批評，離譜行徑令人瞠目結舌，讓人猜想原來台灣高官都過這麼爽嗎，若相關行徑屬實，將重創政府公信，應立刻撤職，濫用國家公帑也要全數追回；她呼籲，腐敗官場文化絕不能成為通例，才能確保民眾對政府的信心。

陳琬惠指出，國家運輸安全調查委員會，簡稱運安會，主要調查各種重大運輸事故、保障運輸安全。如此嚴謹縝密的單位，其主委楊宏智卻被發現上班時間濫用公務車去宜蘭泡湯、帶太太吃餐廳，還用首長特支費核銷個人花費。

至於國安會官員耍官威一事，總統府已表達歉意，國安會將對此進行調查。陳琬惠肯定總統府及行政院長陳建仁態度，相信勿枉勿縱，能給社會一個完整的交代，也呼籲腐敗的官場文化絕不能成為通例，才能確保民眾對政府的信任與信心。

另外，許多民眾關心的雞蛋是否漲價？陳琬惠說她也常接到民眾抱怨，現在早餐幫孩子點漢堡再也不加蛋。如果蛋價再調漲，將帶動零售與餐飲價格，對於廣大的外食族而言，將是不少額外開銷。

陳琬惠說，想起去年3月時，農委會陳吉仲允諾解蛋價問題，年底卻改口說承諾解決「蛋荒」沒說解決「蛋價」。在此呼籲今年農委會能穩定飼料價格，降低業者生產成本，不要再留給消費者「蛋蛋的哀傷」。