根據日本媒體消息，日本最快將在本月之內放寬對中國旅客的入境限制措施。

新加坡《聯合早報》引述富士電視台新聞網（FNN）8日報導，日本政府計劃取消對所有入境自中國的旅客實施的新冠防疫檢測措施。

不過，入境日本的旅客仍須在出發前提供新冠檢測陰性證明。

目前，日本要求來自中國本土直飛航班的入境旅客，須提供72小時內陰性證明，且入境時需進行精確度高的抗原定量檢測或核酸檢測。