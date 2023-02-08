根據日本媒體消息，日本最快將在本月之內放寬對中國旅客的入境限制措施。
新加坡《聯合早報》引述富士電視台新聞網（FNN）8日報導，日本政府計劃取消對所有入境自中國的旅客實施的新冠防疫檢測措施。
不過，入境日本的旅客仍須在出發前提供新冠檢測陰性證明。
目前，日本要求來自中國本土直飛航班的入境旅客，須提供72小時內陰性證明，且入境時需進行精確度高的抗原定量檢測或核酸檢測。
根據日本媒體消息，日本最快將在本月之內放寬對中國旅客的入境限制措施。
新加坡《聯合早報》引述富士電視台新聞網（FNN）8日報導，日本政府計劃取消對所有入境自中國的旅客實施的新冠防疫檢測措施。
不過，入境日本的旅客仍須在出發前提供新冠檢測陰性證明。
目前，日本要求來自中國本土直飛航班的入境旅客，須提供72小時內陰性證明，且入境時需進行精確度高的抗原定量檢測或核酸檢測。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。