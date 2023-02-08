家住玉里鎮松浦地區的70多歲老婦，3天前騎乘機車外出提水，就下落不明。警方獲報協助搜尋，直到今發現老婦陳屍在193縣道99K路旁，她所騎乘的機車車頭全毀，重擊相當猛烈，一度懷疑肇事逃逸，檢警採證調查，初步排除外力因素撞擊，不過詳細車禍原因仍在釐清中，警方全力協助家屬找出車禍主因。

據死者親屬表示，77歲林姓婦人家住松浦，5日騎乘機車疑出外提水，就與家人失聯，手機也未回應，外地家人趕忙回家找尋，並在6日晚間向警方報案。松浦當地里長、頭目也曾透過廣播動員里民一同協尋，但卻毫無所獲。

花蓮玉里一名老婦外出失聯3天，被發現連人帶機車陳屍在路旁草叢。（警方提供／王志偉花蓮傳真）

春日派出所獲報緊急協尋，調閱路口監視器，查知婦人5日早上8時50分許行經轄區花193線，所長林業宸與同仁沿途搜尋；今早獲報在花193線98.7公里處，有一輛機車及老人倒臥於路旁貨櫃附近草叢裡，車頭全毀毀損，且側身壓在婦女身上，疑撞擊十分猛烈，一度懷疑是否涉及車禍肇事逃逸，現場即封鎖。

檢警初步調查，現場採證初步排除遭其他外力因素撞擊，警方也強調將全力協助家屬釐清相關案情，全案依報請檢方相驗相驗。

鎮長龔文俊也來到現場關切，同時也對家屬表達慰問，並允諾會盡力協助家屬，以渡過傷痛。也提醒鎮民朋友，行車駕駛務必謹慎小心，尤其近日多降雨，下雨天尤其容易影響視線，減速慢速、勿超速。