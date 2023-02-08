把隊上大麻煩厄文（Kyrie Irving）送走，選擇留下杜蘭特（Kevin Durant）維持競爭力，讓動盪不安的籃網總算穩定軍心，而8日他們坐鎮主場迎戰正是先前追逐杜蘭特最認真的太陽，近日打上先發的卡麥隆湯瑪斯（Cameron Thomas）拿下43分、5籃板，寫下連續3場飆破40分的紀錄，不過太陽靠著禁區支柱艾頓（Deandre Ayton）狂轟35分、15籃板，率太陽以116比112踢館成功。

缺席多場的班西蒙斯（Ben Simmons）終於復出，不過籃網的新援丁維迪（Spencer Dinwiddie）、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）此戰未上，射手塞斯柯瑞（Seth Curry）也掛免戰牌，加上太陽明星後衛戴文布克（Devin Booker）回歸，籃網此役凶多吉少。

近日卡麥隆湯瑪斯手感火燙，半場就砍下全場最高的24分，幫助籃網持續糾纏太陽，進入決勝節的卡麥隆湯瑪斯更是加足馬力，比賽剩下最後1分半鐘時，籃網還落後8分，卡麥隆湯瑪斯隻身一人連砍13分，籃網一度追到2分差距，但太陽在剩下3.5秒仍憑藉著艾頓2罰全中，驚險拿下3連勝。

Cam Thomas is the youngest player in NBA history to record three straight 40+ point games.



Only he and Allen Iverson have done it before the age of 22. pic.twitter.com/SA3dUqXLB9 — NBA History (@NBAHistory) February 8, 2023

卡麥隆湯瑪斯成為聯盟最年輕能連續3場砍下至少40分的球員，不到22歲就能完成則與七六人傳奇「戰神」艾佛森（Allen Iverson）一同保持，也是繼「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）、戴文布克後，本季第3位連3場爆砍40分的球員，卡麥隆湯瑪斯近期繳出精彩表現，或許能讓籃網球迷忘記失去厄文的傷痛。