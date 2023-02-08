北投警分局關渡派出所員警，今年1月初值班時觀看監視器，發現一輛公車突然撞上站牌旁的燈桿，員警直覺有異，立刻到場處理，看到司機暈坐在駕駛座上，員警通知救護車協助就醫，所幸並無大礙，車上乘客以及客運公司對於員警及時救援，避免更嚴重的事故都十分感謝。

黃姓公車司機一時身體不適，1月初下午1時許，行經北市大度路，正要停靠公車站牌時，突然感覺一陣頭暈，他自覺無法繼續駕駛，努力控制車輛不要失控，讓公車減速進站，碰撞燈桿後停下，並開門上乘客下車，避免更嚴重意外。

黃男告訴到場的員警，自己頭暈全身無力，而自己也癱坐在駕駛座上，員警見狀立刻通知救護人員，並在現場維持交通秩序，等候客運公司人員以及大型拖車到場，客運公司人員對員警救助司機感謝不已，而司機則住院檢查。

北投分局呼籲，行車途中如遇身體不適，應放開油門減緩速度，開啟警示燈，將車輛停放於周邊安全無虞處所，若車輛於路上遇有緊急危難狀況或有需協助情事，可撥打「110」電話向警察求助。