陸軍一對軍官情侶2年前把營區當成砲房，在營內自拍性愛影片遭到外流，引起社會關注。然而，4日網路上又流傳出5段新的「交纏」影片，讓這對軍官情侶不再隱忍，5日攜手共赴警局完成筆錄與報案程序正式提告，希望警方能抓出散布者以及偽造女主角IG假帳號的人。

據了解，2名當事人在本（2）月1日晚間發現影片外流後，2日凌晨一同前往高雄市某分局「諮詢」，不過兩人當時表明暫不提告，隨即離去。

女主角當晚也在IG與LINE群組發訊息希望大家協助找出散布者，她的IG粉絲也在隔（3）日一夜激增2.8萬人，她隨後也緊急關閉帳號，不過4日又傳出她的IG帳號再度重啟，不過此帳號並非當事人帳號，疑似是有人故意偽造的假帳號。

同（4）日間，網路上疑似又流出男女主角5段新的「交纏」影片，且有不同角度的拍攝，不過這次拍攝場景疑似不在營區內，而是在私人住宅，讓這對情侶選擇不再隱忍，5日隨即共赴高雄市警局婦幼隊完成報案。

據了解，兩人5日赴警局報案，也已完成筆錄正式提告。兩人已向警方提供所蒐集散布影帶的截圖、影片等證據，欲找出散布者及偽造女方IG假帳號之人，全案已依法送辦，檢察官也提醒警方對辦案過程保密，以保護當事人。

軍方表示，為了維護男女軍官權益，部隊也派出法務官全程協助相關法律諮詢，同時也希望警方能盡速揪出害群之馬。軍方私下表示，雖然這對男女軍官違反資訊安全規定要依規定受罰，但遭受侵害的個人相關權益也會予以保障協助。

據了解，國防部長邱國正之前即要求各級部隊，對於各項違犯軍紀，例如酒駕者絕不寬貸嚴懲。但也強調「一碼歸一碼」，即使官兵犯錯要受到嚴懲，但是若有身體傷害或是權益受損，官兵還是自己的袍澤，該關懷照顧的還是要做到。

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