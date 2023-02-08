國民黨副主席夏立言今率團訪問中國大陸，預計將會見國台辦主任宋濤及中共中央對台工作領導小組副組長王滬寧。對此民進黨團今表示，希望夏立言要維護中華民國主權、維護兩岸之間正常往來的條件，就是台灣不能被矮化，也不能接受一個中國，也不能接受一國兩制。

民進黨團上午召開輿情記者會，對於土耳其近日發生強震，幹事長鄭運鵬說，台灣派出第一批搜救隊共40人前往土耳其救災，卻被中國大陸網友吃豆腐，在網路上盜用台灣搜救隊的照片，甚至宣稱「中國人向土耳其伸出援手了」，他說，中共對台統戰、吃豆腐，就連這種救災、人命關天的事件，都可以當做統戰的戲碼，真是悲哀，希望夏立言也可以看到。

鄭運鵬並表示，希望夏立言也可以看到中共對台統戰、以及戰機戰艦及飛彈等對台威脅，希望夏立言可以明確讓台灣人看到，他有沒有辦法對中國表達台灣的嚴正抗議跟國際的不滿？同時明確表達他們不能接受宋濤等相關體系所講的一個中國原則，或是接受一國兩制台灣方案。

鄭運鵬強調，國民黨派出副主席如此高的層級前往大陸，應該明確維護中華民國主權、維護台灣尊嚴，以及兩岸之間正常往來的條件，就是台灣不能被矮化，也不能接受一個中國，也不能接受一國兩制。

立委劉世芳質疑，國民黨跟共產黨訪問成行的前行條件究竟是什麼？夏立言這次特別提到交流對話跟關懷民生，但到底是黨對黨的交流還是要負責傳達2024總統大選狀況？夏立言此行目的有沒有想要幫助2024國民黨重返執政？

劉世芳指出，若涉及政府對政府談話時，必須要由執政黨政府官員，不管是農產品或是食品類跟經貿議題，哪有可能是在野黨和中方的談判基礎，究竟是基於什麼前提下促成的訪問？夏立言應清楚交代。

立委洪申翰表示，王滬寧扮演對台灣統戰的角色，這次夏立言率團去給中共面試，就應該明確傳達台灣主流民意的心聲，就是拒絕一國兩制，不要成為中共統戰方案一部分，若夏立言此行成中共統戰方案的一部分，相信大家不會接受。