打造便捷理財服務，LINE Pay 以「信用卡、貸款、保險」3大理財熱門資訊打造一站式金融平台，用戶可透過LINE Pay信用卡平台快速申請信用卡並善用LINE Pay一鍵綁定功能立即消費賺回饋，同時可以在LINE Pay貸款平台查詢高達14家銀行提供的「新春貸款」產品，力助用戶消費賺回饋、找資金圓夢、自助投保等聰明理財一站完成。

許多民眾善用銀行信用卡回饋理財，LINE Pay觀察發現，提供LINE POINTS回饋的信用卡最受用戶喜愛，其次為針對生活、旅遊、電商等通路回饋方案。新年度各銀行祭出各式信用卡回饋優惠搶客，LINE Pay信用卡平台提供用戶可依據偏好的回饋方式輕鬆查詢各家信用卡方案，且透過手機點選就能直接連結至銀行網站完成線上申請。即日起至本月28日止，新戶透過LINE Pay信用卡平台申辦花旗銀行現金回饋PLUS鈦金卡，刷滿額即享LINE POINTS 1000點回饋。

力助用戶新年度圓夢，LINE Pay貸款平台提供14家銀行精選「新春專案」貸款方案，不論是完成夢想的創業金、小額需求的備用金、或是首次買房的購屋金，用戶一站就可輕鬆找到想要的資金，快速連結至銀行網站完成線上申貸，兼享各式優惠活動。

此外，LINE Pay保險平台也提供用戶各式精選的產、壽險方案，不論是線上投保最熱門的汽機車險，還是安排年度旅遊時可立即投保的旅平險，或是提供生活保障的年金保險等商品，都可以在LINE Pay保險平台快速瀏覽、選擇合適方案，並直接連結至保險公司網站完成投保，於新年之始就完善規劃所需保險。

面對行動金融時代，LINE Pay表示，持續攜手金融機構一同致力為超過1100萬用戶打造完善的金融平台，提供貼近用戶需求的多元理財服務。