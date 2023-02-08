高雄70歲李姓婦人在臉書結識男性網友，對方稱是國外軍官，在台灣獨留1名12歲孩子，無依無靠，打出悲情牌，希望她能資助孩子生活費，李婦前往銀行準備匯近7萬元，因對方帳戶遭警示，行員通報員警，但她一看到警方出現先是大聲拒絕「我不要」，更氣憤回應「我很清楚自己在做什麼！」

高雄1名70歲李姓婦人日前在臉書結識男性網友，對方佯稱是國外軍官，照片相當帥氣，2人相談甚歡後日久生情，對方向李婦表示，自己有1個12歲小孩，獨自一人在台灣無依無靠，希望能協助提供生活費，為了維持這段得來不易愛情，她於6日上午11點依照對方指示到銀行準備要匯款6萬8246元，但行員一查發現該帳戶有異常提領紀錄，並通報警方。

起初李婦見員警立刻先拒絕「我不要，我拒絕！」，雖行員在旁安撫要相信他們，不過她仍表明「我很清楚我在做什麼！」，還一度打算轉頭離去，員警在場苦勸2小時後，她才大夢初醒，險些落入詐騙集團圈套。