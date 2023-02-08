為了提高國王企鵝成功繁殖率，台北市立動物園決定與Xpark合作，已於去年將園內最年輕的國王企鵝「嘟胖」送至Xpark參與借殖計畫，目前進食狀況正常。動物園8日表示，希望透過跨機構合作，提升國王企鵝的圈養族群。

動物園表示，國王企鵝於2000年首度進駐台北市立動物園，當時造成一股企鵝熱潮，媒體熱情轉播國王企鵝孵蛋的實況，帶動社會大眾認識國王企鵝及牠們棲息環境的風潮。事隔23年，當年的企鵝都老了，僅管每年持續配對、產蛋，但不是沒有受精，就是孵化過程不順利，族群裡最年輕的是今年8歲的雌性個體「嘟胖」。

園方解釋，國王企鵝要成功繁殖得經過層層關卡，首先適合繁殖的雌雄個體數必須相當，配對的企鵝還得先在差不多的時間換羽毛，接著看雙方是否情投意合，即使順利配對，仍要能夠攜手合作孵蛋跟育幼，如此繁殖季才有機會交出成績單，故要孵出一隻企鵝寶寶相當難能可貴，要順利長大更是不容易。

為了讓國王企鵝的繁殖勝率提高，動物園與Xpark攜手合作，讓「嘟胖」加入較年輕的族群。動物園說明，「嘟胖」已於去年12月28日到Xpark，經過檢疫後，已經加入國王企鵝的群體，目前「嘟胖」進食正常，也交到好朋友帶著她認識新環境，期待有進一步好消息。