女星隋棠夫妻昨（7）日遭週刊踢爆放任孩子清晨嬉戲擾鄰，對此夫棄倆也陸續發文回應，更揭露鄰居過去的惡行，如今該鄰居再度出面駁斥隋棠的聲明，更列出「7大罪狀」，怒嗆隋棠夫妻「一派胡言」。

根據《鏡週刊》報導，先前爆料隋棠擾鄰的A先生表示，從未有挑釁與不尊重鄰居的行為，反而是隋棠利用公眾人物的身分，利用媒體帶風向，更直嗆隋棠的回應根本是「一派胡言」，對此不排除提告，接著發出七點聲明。

首先，隋棠聲明中提及，他曾向她表示「認識很多媒體」，但事實上他卻無任何媒體資源，只能找尋週刊的投訴管道爆料，對比隋棠一家根本是「小蝦米對大鯨魚」。再者，聽到前屋主講述，曾反映社區噴水池聲音太吵與持榔頭嗆聲前屋主皆非事實，表示從未向他人反應過此事，且前屋主已搬離一年，質疑隋棠是如何聯繫到他們的，並提供對話紀錄證明與前屋主都是理性溝通，未口出惡言。

接著，他也提到當初隋棠家裝潢時，確實有與隋棠的設計師溝通，但由於自家陽台壁磚被她們家的裝潢震落，才會上前詢問，並非騷擾，他也還原警方到場前的過程，樓上有多組客人帶小孩陸續前來，並在房內嬉鬧發出極大噪音，他先是先請值班的警衛打電話規勸，但卻被一名女子嗆聲：「只要是樓下反映噪音，一律不要打電話上來」，後續再撥打都沒接，才決定報警。

另外，隋棠聲稱1月18日前往花蓮旅遊家中無人，也有監視器佐證，但卻在1月18日當天的新聞中看見，隋棠出席新片首映會，因此A先生希望隨棠提供旅遊證據。

最後，A先生表示，隋棠在法院召開2次的調解庭均中未現身，身為公眾人物在臉書的發言卻「與事實出入甚大，甚至涉及對本人及家人的人身攻擊」，對此，他目前已與律師表示，不排除提出加重誹謗告訴。