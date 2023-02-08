警察跪地「擁抱」身障女 暖心真相曝光 民眾感動PO網引熱淚

「你的手可以借我一下嗎？」家住桃園的身障女子日前駕駛電動車，搭車到新莊卻不慎遺失錢包，當時女子身無分文，驚慌失措在北捷先嗇宮站刷卡砸口徘徊，員警獲報到場了解狀況後，自掏500元提供車資，一旁熱心路人竟也當場塞了3千元請員警轉交，女子當下感動詢問是否可擁抱員警，旁觀民眾立刻拍下兩人在捷運站相擁的一幕，並貼上網分享這段暖心故事。

2月3日晚間9時許，一名身障婦人在遊人如織的捷運站刷卡入口處，神情落寞地看著旅客出出入入，遲遲沒有離開，三重分局二重所員警廖柏鈞、林柏勳獲報後立即趕赴現場。

朱姓婦人向員警表示，自己一人下午即從桃園搭車到新莊辦事情，等到忙完後駕駛電動代步車來到捷運站，準備搭車時才發現錢包遺失，在捷運站周邊苦苦找尋半個多小時卻遍尋不著，加上代步車電量所剩不多，身上亦無現金，因此才會停在刷卡處前佇足，不知如何是好。

婦人眼眶含淚的對著廖員說：「手可以借我一下嗎？」說畢便給廖員一個感謝的擁抱，讓在場目睹的民眾感動不已，拍下後上網分享。(葉庭欣翻攝)

2名員警了解狀況後，二話不說，立即慷慨解囊資助婦人車資，並協助指引返家的路，婦人此時眼眶含淚的對著廖員說：「手可以借我一下嗎？」，說完便給廖員一個感謝的擁抱，讓在場目睹的民眾感動不已，紛紛豎起大拇指，這一幕被路過民眾目擊撰文PO網，成了三重「最美風景」。

三重警分局長張國哲表示，警察的工作除了維護治安外，為民服務也是警察的任務之一，在寒冷的冬天裡，員警發自內心的暖心舉動值得最大的肯定與鼓勵，對於需要幫助的人們，警察都會給予民眾最即時的協助。