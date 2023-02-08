明明有睡飽，卻還是異常疲勞？常會感覺身體不舒服，但找不出明確病因？青春痘長滿臉，擦什麼保養品都沒用？聯安診所健康管理中心主任洪育忠提醒，有可能是身體一直處在亞健康狀態，慢性發炎而不自知。

●身體發炎找不出病因 臨床有指標可評估

在很多疾病中，如動脈硬化、腫瘤、身體衰老等，發炎都扮演了相當重要的因素，不少慢性病也跟發炎有關。以腫瘤為例，發炎可能會產生過多的自由基並損害 DNA，如果身體修復的不好，就可能會使DNA產生癌變，導致腫瘤的發生。

臨床上有些發炎相關指標，如鐵蛋白、高敏度、C反應蛋白、氧化壓力分析等即可初步評估身體是否有發炎的狀況，但可惜的是，仍無法直接找出是身體哪個特定部位發炎，所以臨床上會搭配患者症狀進行評估。因此洪育忠強調，在日常生活中培養容忍身體發炎的額度更為重要，才能在一開始就避免發炎的危害。

●避免身體發炎大爆發 5大要點要遵守

洪育忠把身體容忍發炎的程度形容成一個垃圾桶，坦言若平常就裝滿垃圾，那麼隨便丟一點東西進去，垃圾桶便會爆開，也很容易因為某種特定藥物或環境影響，成為壓垮駱駝的最後一根稻草，導致發炎反應大爆發，因此建議大家要定期清理垃圾桶，使身體有足夠的空間容忍發炎反應的發生。

洪育忠提出幾項在日常生活中可執行的原則，提高身體對發炎的容忍值：

▸1.小心飲食危害：飲食容易造成多種發炎反應。民眾平時應注意少煙燻、燒烤、油炸等產生大量自由基的料理方式，也盡量減少攝取精緻、加工食品、小麥製品。

▸2.注意環境汙染：空汙可能是隱性發炎因子，除了可以用空氣清淨機改善空氣品質外，外出活動時也要注意PM 2.5濃度是否過高。

▸3.減少壓力：壓力會釋放壓力荷爾蒙影響免疫系統，使我們更容易生病、感染，間接或直接地影響身體的運作。

▸4.充足睡眠與運動量：保持充足的睡眠及運動量可減少慢性發炎反應帶來的危害，並增加自身抗發炎的能力。

▸5.增加抗發炎能力：民眾平時可多攝取抗氧化食物，如藍梅、葡萄籽、南瓜等食物。

●身體零發炎非好現象？ 醫師提見解

洪育忠坦言，身體不可能完全沒有發炎的狀況，如果免疫系統完全處在溫室，遇到問題時便容易產生異常反應，反被免疫風暴摧毀，如2003年的SARS疫情，便是免疫系統對於未知病毒的異常反應，因此不需要追求「零發炎」，而是要增加自己忍受發炎的耐受度。

洪育忠強調，民眾本身也應該信賴自身的免疫系統，多數情況下，身體的免疫系統會處理掉大多數的問題。所以只要適時清空發炎反應垃圾桶，維持良好的生活習慣，便能確保免疫系統正常運作，培養強大抗發炎能力的身體。

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