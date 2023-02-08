緯軟1月合併營收為6.56億元，月減7.5％，但客戶需求穩定，1月營收仍較去年成長9.4％，續創同期新高記錄。

緯軟自2023年開始，將朝向下一個5年發展藍圖「WITS3.0」前進，董事長暨執行長蕭清志表示，秉持「交付卓越以成就客戶」的核心價值，將持續從「人才」、「IT建設」及「掌握主流技術」等三大面向發展策略，推動緯軟邁向下一個營運高峰。

應運公司不斷地成長茁壯，除了將自內部拔擢，也將從外部延攬不同職能的關鍵人才。同時，加速投入數位創新、完善IT建設，輔助管理階層提升營運效率，讓團隊聚焦成果產出。

叡揚1月合併營收為1.18億元，月減28.76％，年增30.57％，成長受惠數位轉型及雲端服務，持續深耕資安、AIOps智能維運平台、AI、大數據等剛性需求，優化客戶交叉銷售。

董事長張培鏞表示，企業組織流程自動化、智慧化是趨勢，人才專注於更有產值價值的投入，叡揚「iota C.ai對話服務平台」以全方位一站式對話機器人（Chatbot）服務為出發點，與衛生福利部台北醫院聯手整合Line視訊問診，並持續拓展線上問診及智慧問答小幫手於醫療及製造產業，舒緩人力，更榮獲SNQ國家品質標章肯定。

另外碳盤查議題，叡揚指出，企業此刻要慎選使用到2050年、將近30年的數位工具系統，不能只是碳排量計算或是申報工具。叡揚「Vital NetZero 零碳雲」，整合「ISO 14064溫室氣體盤查」與「ISO 50001能源管理系統」兩項國際標準的認證與管理系統，能滿足企業自主盤查與長期的節能減碳管理，落實淨零排放。