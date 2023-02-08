日前，一位身患罕見疾病的台灣小女孩因台灣治療費用過高轉赴大陸治病。她治療注射藥物所需費用在台灣需要204萬元（人民幣，下同），在大陸僅需13萬元。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（8日）在例行記者會中表示，大陸利用集中採購優勢，原本的「天價藥」最終以「平民價」進入醫保目錄，惠及廣大患者，「如果她加入了大陸的醫保，還可以享受到更低的價格。」在大陸就業和居住的台灣居民參加醫保，均可按規定繳費並享受相應的待遇。

​朱鳳蓮表示，對於這位台灣小女孩以比較低的價格接受了治療服務，為她感到高興。大陸方面始終高度重視減輕患者的用藥負擔。近年來，大陸依託全球人口最多的統一大市場，發揮制度優勢、市場優勢、管理優勢，集中14億參保人的用藥需求實現戰略購買，越來越多的「天價藥」最終以「平民價」進入醫保目錄，惠及廣大患者。

朱鳳蓮表示，這名台灣小朋友用到的諾西那生鈉注射液，是2021年大陸國家醫保談判藥品。通過談判，這種藥從上市之初最高70萬元一針降到3.3萬元一針，降幅達95.3％。台灣小朋友到大陸治療用上了這種藥，同大陸同胞一起享受到了降價福利，如果她加入了大陸的醫保，還可以享受到更低的價格，只需要1.1萬元一針。今年又有一個治療SMA的新藥利司撲蘭經談判成功進入醫保目錄，價格從上市之初最高6.38萬元一瓶降至3780元一瓶，降幅達94.1％，相關患者的負擔將進一步減輕。

​朱鳳蓮表示，醫保是台灣居民在大陸安居樂業很重要的一方面。2019年11月大陸人社部、國家醫保局聯合印發《香港澳門台灣居民在內地（大陸）參加社會保險暫行辦法》明確規定，與內地（大陸）用人單位有穩定勞動關係的港澳台居民，應當依法參加職工基本醫療保險，由用人單位和本人按規定繳費，並享受相應待遇。

朱鳳蓮表示，在內地（大陸）居住且辦理港澳台居民居住證的未就業港澳台居民，可在居住地按規定參加城鄉居民基本醫療保險，按照與所在統籌地區城鄉居民同等標準繳費，並享受基本的醫療保險待遇。所以，在大陸就業和居住的台灣居民參加醫保不存在政策障礙，均可按規定繳費並享受相應的待遇。

朱鳳蓮表示，截至2022年第三季，港澳台在大陸參保人數達31.0萬人，其中參加職工基本醫療保險12.7萬人，參加城鄉居民基本醫療保險18.3萬人。