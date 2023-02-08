佛光山開山宗長星雲大師5日圓寂，讓全球信眾不捨，高雄市長陳其邁表示，針對協助大陸籍人士來台弔唁部分，市府已在協助處理，包括向內政部提出申請等，內政部也會提供必要協助。

前國民黨主席洪秀柱昨天在臉書表示，星雲大師在大陸有許多信眾，如今新冠肺炎疫情雖已趨緩，兩岸往來仍諸多不便，盼陸委會給予專案協助，讓大陸籍信眾能如願來台弔唁，送星雲大師最後一程。

陳其邁上午出席默克高雄半導體科技園區動土典禮時接受媒體聯訪表示，第一天星雲大師圓寂的時候，市府就有主動向佛光山提出說明，會來統合提供各項協助，也由祕書長組成專案小組來負責；有關大陸人士，包括親友、宗教人士來台的部分，市府也已經在協助，也向中央，包括內政部提出申請，內政部也會提供必要的協助。

星雲大師5日圓寂，享耆壽97歲，佛光山連日湧入各界人士弔唁大師，國民黨團也呼籲政府專案開放大陸信眾來台弔唁，陪伴星雲大師走最後一程。

星雲大師出生於大陸江蘇，1949年遷居台灣，1967年開創佛光山，以多角化經營致力推動「人間佛教」。