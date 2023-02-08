隋棠與老公Tony結婚後，育有2子一女，去年入住大直新住處後，昨(7)日卻遭鄰居指控她放任小孩在清晨和深夜吵鬧，而隋棠也於晚間曬出千字長文反擊，話題一時引發熱議。對此，作家苦苓也發文分享自身「擾鄰」經歷。

苦苓今(8)日在臉書發文表示：「我沒有要對隋棠的事件發表評論。」僅是想要和大家分享一下自己當年發生的小故事，指出：「那時我獨自在台北租房子，老公寓的隔音不好，下了班很習慣兩腳一蹬，鞋子就咚咚兩聲掉在地板上。」引來樓下住戶的不滿，「樓下的小姐就上來按電鈴，提醒會吵到她，我只能連連致歉，保證自己以後不會再犯。」

然而，苦苓指出這習慣一時也改不了，「有一次回家，我一不小心把右腳的鞋子蹬了出去，還好發現了緊急剎車，小心翼翼把左腳的鞋子脫下來，希望沒有吵到樓下的鄰居。」果不其然，沒隔多久鄰居就前來按鈴，沒想到她卻說：「你咚了一隻鞋子後，我就一直在等你咚另外一隻，結果你到現在還沒有咚，可不可以麻煩你把另外一隻鞋子也趕快脫掉，我才能安心睡覺。」

對此，苦苓深感歉意：「容我再跟你道歉一次。」貼文一出後，讓網友紛紛笑翻，誇讚苦苓相當幽默，也認為樓下鄰居等鞋子落地的作為太可愛了，留言：「如果是蜈蚣可能會等到崩潰」、「應該用摩斯密碼敲抱歉」、「這位小姊姊好可愛！沒等到鞋子落地無法安心入睡，這已經變成一種日常儀式了。」