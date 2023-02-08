性感女星艾莉森·布里 (Alison Brie) 演出過美劇《廣告狂人》，從2015年開始以輕鬆喜劇《愛睡在一起》走紅，加上演出去年的愛情電影《單身趴趴趴》，知名度水漲船高。她近日接受訪談，坦言在新戲中有一幕她在高爾夫球場上裸奔，讓她感受很棒，因為她「非常喜歡裸奔」。

艾莉森主演的浪漫喜劇《我曾經認識的人》( Somebody I Used to Know )即將上映，日前她也接受訪談，坦言她對裸奔的熱愛，「在加州藝術學院，我是一個大裸奔者。即使在我成年後，我也覺得這很有趣。我是一個非常舒服的裸奔者。」而她認為這很有趣好玩，「我喜歡裸奔，這很有趣，讓我發笑。我一直認為它會讓其他人發笑，這只是我最喜歡的事情之一。」

不過導演老公戴夫·法蘭科（Dave Franco）花了11年才接受老婆熱愛裸體，在新戲《我曾經認識的人》中夫妻倆共同合作，艾利森飾演女主角，拍攝其中一幕在高爾夫球場裸奔的畫面，開拍前艾利森躍躍欲試，迫不及待地把衣服脫光光，而老公連忙阻止她：「寶貝，還沒開始拍，不要這麼急！」，這段趣事曝光也笑翻不少網友，期待電影正式上映。