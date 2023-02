性感女星艾莉森·布里 (Alison Brie) 演出過美劇《廣告狂人》,從2015年開始以輕鬆喜劇《愛睡在一起》走紅,加上演出去年的愛情電影《單身趴趴趴》,知名度水漲船高。她近日接受訪談,坦言在新戲中有一幕她在高爾夫球場上裸奔,讓她感受很棒,因為她「非常喜歡裸奔」。

艾莉森主演的浪漫喜劇《我曾經認識的人》( Somebody I Used to Know )即將上映,日前她也接受訪談,坦言她對裸奔的熱愛,「在加州藝術學院,我是一個大裸奔者。即使在我成年後,我也覺得這很有趣。我是一個非常舒服的裸奔者。」而她認為這很有趣好玩,「我喜歡裸奔,這很有趣,讓我發笑。我一直認為它會讓其他人發笑,這只是我最喜歡的事情之一。」

不過導演老公戴夫·法蘭科(Dave Franco)花了11年才接受老婆熱愛裸體,在新戲《我曾經認識的人》中夫妻倆共同合作,艾利森飾演女主角,拍攝其中一幕在高爾夫球場裸奔的畫面,開拍前艾利森躍躍欲試,迫不及待地把衣服脫光光,而老公連忙阻止她:「寶貝,還沒開始拍,不要這麼急!」,這段趣事曝光也笑翻不少網友,期待電影正式上映。