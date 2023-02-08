中國對外經濟貿易大學國家對外開放研究院研究員李長安8日在大陸《環球時報》撰文指出，隨著全球主要科技公司掀起裁員浪潮，業界有人開始擔心新一輪移動互聯網泡沫即將破滅。在這種背景下，創新創業賽道也在悄然發生變化。過去那種有時僅憑講一個「好故事」就能拿到大筆投資的時期逐漸過去，創業開始進入「硬科技」時代，底層技術創新逐漸取代模式創新。

李長安表示，在全球科技產業寒意陣陣的影響下，作為創新創業重要風向標之一的「獨角獸」企業數量呈現「斷崖式」下降態勢。統計顯示，2021年全球共誕生596家「獨角獸」，而2022年這一數字僅為308家。中國國內產業發展也出現一些分化，創新創業活躍度受到一定影響。

李長安稱，在移動互聯網熱潮期，得益於創業門檻相對較低，大量創業者湧入其中。但如今，創業門檻正在顯而易見地抬高。與此同時，創業投資的方向和估值體系都在經歷調整與重構。在轉型期，只有準確抓住國民經濟和產業發展的大方向，才能捕捉到創業和投資的新機遇，從而使中國「大眾創業萬眾創新」進入一個新的更高發展階段。

李長安稱，基於經濟發展戰略的需要和國內外環境的客觀需求，中國經濟發展越來越聚焦於基礎科技創新和實體經濟的鞏固與提升。這也表明，無論當前這輪移動互聯網紅利期是否已經出盡，未來創業創新的發展趨勢都將是逐漸向高端製造、新能源、航空航太、生物醫藥、人工智慧、半導體等方向投入更多資源。數據顯示，2022年全年，中國生產製造領域的融資數和金額都遙遙領先其他領域，共完成3118筆融資，總金額2411億元人民幣，占全年一級市場融資總額的20.6％。

李長安認為，創業賽道正在發生的變化，一方面要求創業者思維隨之進行轉變，另一方面也要求相關服務和配套措施儘快跟上。目前，中國除了成立國家級的戰略性新興產業發展基金，各地也都基於本地情況「因地制宜」地成立了相關產業發展扶持基金。這類發展基金除了能發揮投融資功能，還能很好地引導資金投向。不僅如此，在資本市場上，對技術創新企業的扶持力度也在增強。

目前，「拚經濟」正成為中國宏觀經濟政策的主基調，創新創業的機會也在大大增加。中國在創新創業新賽道上有著廣闊空間和強大韌性，這必將為經濟發展的行穩致遠增添持久動力。