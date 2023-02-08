陸軍一對軍官情侶2年前把營區當成砲房，在營內自拍性愛影片遭到外流，引起社會關注。然而，4日網路上又流傳出5段新的「交纏」影片，這對軍官情侶隨即在5日前往高雄市警局婦幼隊報案並提告，希望警方能協助抓出散布者以及偽造女主角IG假帳號的不法份子。由於兩人皆表示先前已將影片刪除，也無外人碰過手機，因此科偵組將優先針對部隊曾經接觸過兩人手機的資訊人員進行調查。

部隊裡每位官兵在入營後，都需要將登記使用的手機交給資訊安全單位，由資訊人員灌入MDM保密軟體後交還給官兵，如果依兩名被害人所言手機都未曾給外人接觸過，僅有資訊官兵能有機會接觸，因此警方將先釐清兩人的手機在部隊中曾被哪些人「接觸」過。

據了解，原本這對軍官情侶還持保留態度，但本月4日網路上疑似又流出男女主角5段新的「交纏」影片，且有不同角度的拍攝，不過這次拍攝場景疑似不在營區內，而是在私人住宅，讓這對情侶選擇不再隱忍，5日隨即共赴高雄市警局婦幼隊完成報案。

據了解，兩人已向警方提供所蒐集散布影帶的截圖、影片等證據，欲找出散布者及偽造女方IG假帳號之人，全案已依法送辦，檢察官也提醒警方對辦案過程保密，以保護當事人。

軍方表示，為了維護男女軍官權益，部隊也派出法務官全程協助相關法律諮詢，同時也希望警方能盡速揪出害群之馬。軍方私下表示，雖然這對男女軍官違反資訊安全規定要依規定受罰，但遭受侵害的個人相關權益也會予以保障協助。

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