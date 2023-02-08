首發旅遊團到彰化，參訪扇形車庫。（吳敏菁攝）

首發旅遊團到彰化，參訪扇形車庫。（吳敏菁攝）

首發旅遊團到彰化，參訪扇形車庫。（吳敏菁攝）

疫情逐步解封，彰化縣2月迎來第一波來自新加坡250人的國外旅客，讓地方振奮「彰化好好玩，打響國際」，這次3天2夜行程，參訪扇型車庫、走訪天空步道、觀光工廠、品嘗鹿港小吃宴等，國外友人驚喜，因為喜歡文化行程所以來彰化，還有大讚，「真是物超所值」。

彰化縣長王惠美8日到扇形車庫歡迎，這次行程是由新加坡大通旅遊和星光旅行社策畫，星光旅行社有限公司總經理李宜家、大通旅遊市場經理卓瓊華陪同，由從台灣到新加坡發展藝人皓皓帶隊，傍晚旅遊團將在鹿港新祖宮廟埕廣場，品嘗鹿港在地小吃宴並搭配音樂表演，讓國際旅客享受聽覺和味覺雙重饗宴。

王惠美表示，疫情趨緩，旅遊熱絡，首發到彰化國際旅遊團參訪彰化八卦山大佛風景區，參觀月影燈季幸福兔u活動及天空步道，8日一早來到扇形車庫。扇形車庫是國定古蹟，是全國唯一、亞洲唯二動態保存，是火車頭旅館，行程接著要前往魔菇部落休閒農場，彰化有10個觀光工廠、26個休閒農場，晚上會再到訪鹿港新祖宮主祀天上聖母，並夜宿鹿港，鹿港是開放的博物館有深度文化。

另外，將也安排至彰化芳苑海空步道，旁邊芳苑白馬峰普天宮是全臺第二大媽祖廟，明天還安排行程至成美文化園，媲美日本兼六園，欣賞彰化優質的庭園園藝。

李宜家表示，挑選來彰化是因富含在地文化氣息，遊客有表示，其實以前就來過彰化，因為是自由行，所以不知道蘊藏了這麼多有趣的看點，還有表示，八卦山天空步道、臺灣玻璃廟、各式各樣的觀光工廠，都讓人很經驗。至於美食，每樣都很好吃，肉圓、米糕、牛舌餅更讓新加坡旅客非常喜愛，感受彰化豐富的文化底蘊。

彰化縣政府城市暨觀光發展處長王瑩琦表示，隨旅遊市場回溫，彰化已做好接待國外旅客準備，將特有文化與在地產業重新連結，相信將陸續吸引更多國內外遊客來到彰化，深入的認識彰化，再創彰化觀光榮景。